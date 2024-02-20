С момента запуска "ИнформУИК" члены избиркома Запорожской области посетили 10% избирателей

Председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко сообщила, что с 17 февраля члены участковых избирательных комиссий прошли порядка 100 тыс. адресов

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий Запорожской области со дня запуска проекта "ИнформУИК" посетили уже 45 тыс. избирателей, что составляет порядка 10% от общего числа зарегистрированных в регионе. Об этом на брифинге сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.

Проект "ИнформУИК" работает по всей России в преддверии выборов президента РФ, представители избиркомов рассказывают жителям, где находятся избирательные участки, какие документы нужны для голосования, и в какие дни оно проходит.

"С 17 февраля члены участковых избирательных комиссий уже прошли порядка 100 тыс. адресов, пообщались практически с 45 тыс. избирателей", - сказала Катющенко. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии РФ, в Запорожской области 470 342 избирателя.

Глава регионального избиркома напомнила, что члены участковых избирательных комиссий не имеют права агитировать за кого-либо из кандидатов. По ее словам, у избирателей возникают вопросы относительно своей безопасности, например, для чего члены комиссий используют мобильные телефоны при беседе с гражданами.

"Члены участковых избирательных комиссий действительно работают с мобильными телефонами, в которых установлено мобильное приложение вместо привычной бумажной анкеты. Но однозначно, никакая фото- и видеофиксация самого диалога с представителями избирательной комиссии не проводится. Другое дело, что, как показала практика прошедших дней, люди сами хотят сфотографироваться с нашими членами комиссий, с большим удовольствием общаются и отвечают на вопросы", - подчеркнула глава избиркома области, уточнив, что чаще всего жителей интересует, можно ли проголосовать на дому и когда это можно будет сделать. Катющенко также пояснила, что, если избиратель не хочет общаться и открывать двери, представители избиркома не настаивают на этом.

Информирование избирателей в рамках проекта Центральной избирательной комиссии России "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые, оно охватывает 88 регионов России, кроме Москвы. В нем задействованы почти 330 тыс. членов участковых избирательных комиссий.

В Запорожской области 25 февраля начнется досрочное голосование на выборах президента РФ. Члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области с ящиком для голосования и бюллетенями. При себе у них будет удостоверение. Избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт гражданина РФ либо паспорт гражданина Украины, как ранее было решено региональным избиркомом. 17 марта откроются избирательные участки.