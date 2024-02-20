МИД РФ: вторая встреча спецпредставителей по Афганистану под эгидой ООН провалилась

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в ходе встречи "не было принято решения и по анонсированным ранее ооновцами планам создания поста спецпосланника организации и "малой контактной группы" по Афганистану"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия вынуждена констатировать, что вторая встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша со специальными представителями по Афганистану нескольких стран и организаций в Дохе провалилась. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вынуждены констатировать, что мероприятие, по сути, провалилось, - указала Захарова. - Отказалась участвовать делегация афганского правительства - из-за унизительных условий, связанных с тем, что ее допустили только на второстепенные мероприятия с привлечением беглых эмиссаров т.н. афганского гражданского общества. Последние были отобраны западниками без согласования с Кабулом и даже СБ ООН. В знак солидарности российская сторона воздержалась от контактов с ними. Нашему примеру последовали некоторые наши партнеры".

Кроме того, дипломат отметила, что в ходе встречи "не было принято решения и по анонсированным ранее ооновцами планам создания поста спецпосланника организации и "малой контактной группы" по Афганистану". "К сожалению, столь важные вопросы были включены в повестку без должной проработки. Любая инициатива - будь то учреждение нового поста или формата - обречена на провал без поддержки Кабула и региональных государств", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также проинформировала, что на полях мероприятия делегация РФ провела "ряд встреч, включая очередное заседание "четверки" Россия - КНР - Иран - Пакистан, которая фактически является контактной группой московского формата консультаций по Афганистану". "Вновь была подтверждена солидарная линия на укрепление регионального взаимодействия и ведущей роли стран региона в общемировых усилиях на афганском направлении", - констатировала Захарова.

"Отмечено, что присоединение "внерегионалов" возможно только при условии, что США и НАТО возьмут на себя основную ответственность за текущее положение дел в Афганистане и постконфликтное восстановление этой страны, вернут Кабулу заблокированные авуары и снимут ограничения на банковские транзакции", - заключила дипломат.

В понедельник завершилась двухдневная встреча специальных представителей по Афганистану под эгидой ООН, которая проходила в столице Катара. Делегация талибов (представители радикального движения "Талибан", запрещено в РФ) отказалась участвовать в консультациях из-за того, что организаторы не выполнили их условия. Талибы настаивали на проведении прямых переговоров с Гутерришем и участии в качестве единственной стороны, представляющей Афганистан. Согласно заявлению посольства РФ в Кабуле, российская сторона по просьбе афганских властей воздержалась от участия в мероприятии, на котором присутствовали афганские активисты, так как их отбор "велся нетранспарентно, за спиной Кабула".