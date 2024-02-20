Путин заявил, что Россия переживает особое время

Президент РФ отметил, что его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия переживает особое время, его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня - это вот прямо в точку!" - сказал Путин. "Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития", - пояснил он.