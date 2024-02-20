Путин заявил, что его послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет

Президент РФ отметил, что такой срок запланирован с учетом внутриполитического календаря

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его послание парламенту "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

"Сейчас для меня, честно говоря, тоже было бы очень важно вас послушать в связи с тем, что готовится послание Федеральному собранию", - обратился Путин к участникам форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", отметив, что это не просто разговор. "Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", - добавил он.

Президент сказал, что ждет сильных идей от участников форума "для того, чтобы можно было их сформулировать должным образом и не только в послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу". Он признался, что всегда на подобных форумах озвучивались очень интересные и перспективные инициативы. "Надеюсь, что и сейчас будет то же самое", - подытожил он.