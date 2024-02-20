Лавров принял участие в церемонии открытия бюста Пушкина в историческом центре Каракаса

Глава МИД РФ отметил, что Пушкин был не только великим поэтом, но и мыслителем, дипломатом, патриотом своей Родины.

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Венесуэле, принял участие в торжественной церемонии открытия бюста поэта Александра Сергеевича Пушкина в парке имени народного героя республики Эсекиеля Саморы в Каракасе.

"Хотел бы выразить признательность мэрии Каракаса, властям Венесуэлы за поддержку данной инициативы Российского военно-исторического общества (РВИО) и министерства иностранных дел России. Сейчас, когда на Западе самозабвенно занимаются переписыванием истории, сносом памятников, отменой культуры, мы с нашими венесуэльскими друзьями продолжаем свято чтить историческую память, передавать ее новым поколениям", - сказал министр.

Он отметил, что Пушкин был не только великим поэтом, но и мыслителем, дипломатом, патриотом своей Родины. "Он писал: "клянусь вам моей честью, ни за что в мире я не хотел бы переменить Родину или иметь иную историю, чем история наших предков", - процитировал Лавров поэта. "И я нисколько не сомневаюсь, что венесуэльские патриоты точно так же относятся к своей прекрасной стране", - отметил министр.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что бюст Пушкина станет украшением столицы Венесуэлы и местом притяжения как российских соотечественников, так и всех гостей республики.

"Наши страны находятся в авангарде борьбы за право каждого народа выбирать свободу, за справедливость, уважение своей истории и своих традиций", - заключил он.

Вместе с Лавровым с венесуэльской стороны памятник открывал глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто. Также участников мероприятия приветствовала мэр Каракаса Кармен Мелентес.

О памятнике

Памятник основоположнику русской национальной литературы установлен в одном из старейших парков города, на вершине холма, откуда открывается вид на весь Каракас. В высшей точке парка расположена скульптура героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симону Боливару, вблизи нее теперь находится бюст русского поэта.

Бюст был передан венесуэльской стороне по линии Российского военно-исторического общества. Подобная скульптура была установлена РВИО в Бресте в 2019 году.

Памятник располагается на постаменте, изображающем кипу книг. Бюст и постамент выполнены из бронзы в стиле неоклассицизма. Автор композиции - член Московского союза художников скульптор Виталий Шанов.