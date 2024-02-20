20 февраля, 15:32,
обновлено 20 февраля, 15:47
Палестино-израильский конфликт

Небензя: США требовали прекратить работу над алжирским проектом резолюции СБ ООН

Постпред России при всемирной организации также отметил, что РФ призывает членов Совета Безопасности проголосовать за этот проект ближневосточной резолюции

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты фактически в ультимативной форме требовали остановить работу над алжирским проектом резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Делегация США на этот раз с самого начала фактически поставила ультиматум, требуя остановить работу над документом. Наши американские коллеги утверждали, что представленный Алжиром проект опасен, так как может помешать "деликатной дипломатии на земле". <....> Призываю вас всех вдуматься в цинизм этого аргумента. Фактически Вашингтон заявляет, что Совет Безопасности ООН стоит на пути его планов и требует от него не мешаться под ногами", - сказал он. Дипломат добавил, что реальная цель Вашингтона - "не мир на Ближнем Востоке и не защита мирных жителей, а обеспечение своих геополитических интересов, требующих любой ценой выгородить своего ближайшего ближневосточного союзника".

В представленном Алжире документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

Небензя также отметил, что Россия призывает членов СБ ООН проголосовать за подготовленный Алжиром проект ближневосточной резолюции. 

"Наша общая задача - как можно скорее остановить кровопролитие и обеспечить условия для налаживания устойчивых каналов оказания гуманитарной помощи населению анклава. Призываю членов СБ проголосовать в поддержку алжирского проекта", - сказал он, выступая в СБ ООН перед голосованием по резолюции. 

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