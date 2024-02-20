Путин заявил, что Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе

Президент отметил, что эта позиция ясна и прозрачна

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. РФ всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и сейчас против, эта позиция ясна и прозрачна. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе", - указал глава государства.

Путин выразил недоумение тем, что Запад поднял тему якобы планов России о размещении ядерного оружия в космосе. "Мы, наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", - указал он.

"Но сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова и причем на такой, достаточно высокой эмоциональной ноте", - отметил глава государства.