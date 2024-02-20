20 февраля, 16:16 Лавров проводит в Каракасе переговоры с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ отметил устойчивый уровень стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, который стал "по-настоящему дружеским" более чем за полторы сотни лет