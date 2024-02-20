20 февраля, 16:16

Лавров проводит в Каракасе переговоры с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ отметил устойчивый уровень стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, который стал "по-настоящему дружеским" более чем за полторы сотни лет

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль проводят переговоры в Каракасе, передает корреспондент ТАСС.

Открывая встречу, Хиль высказался в пользу дальнейшего расширения сотрудничества между Москвой и Каракасом и выразил надежду на продуктивные переговоры.

Лавров со своей стороны отметил устойчивый уровень стратегического партнерства, который стал "по-настоящему дружеским" более чем за полторы сотни лет.

Ранее Лавров встретился и провел переговоры с исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.

Как ожидается, позже Лаврова примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. 

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