Лавров проводит в Каракасе переговоры с главой МИД Венесуэлы

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль проводят переговоры в Каракасе, передает корреспондент ТАСС.
Открывая встречу, Хиль высказался в пользу дальнейшего расширения сотрудничества между Москвой и Каракасом и выразил надежду на продуктивные переговоры.
Лавров со своей стороны отметил устойчивый уровень стратегического партнерства, который стал "по-настоящему дружеским" более чем за полторы сотни лет.
Ранее Лавров встретился и провел переговоры с исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.
Как ожидается, позже Лаврова примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.