Путин сообщил, что 21 февраля встретится в Казани с несколькими зарубежными лидерами

Речь идет о главах Казахстана, Киргизии, Узбекистана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 21 февраля он приедет в Казань, где в том числе встретится с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

В Казани 21 февраля стартуют Игры будущего - международный мультиспортивный турнир. На церемонии открытия будут присутствовать в том числе зарубежные лидеры.

"Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами. <…> Это Кыргызстан, Узбекистан, будет там еще и президент Казахстана", - сказал Путин, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Так глава государства отреагировал на просьбу автора одного из проектов, презентованных на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", помочь масштабировать инициативу на другие страны. Директор фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий Андрей Шкеть сообщил о готовности создать сеть центров развития передовых компетенций на основе российских технологий в дружественных странах. Разработан проект пилотного центра в городе Бишкек.

"Но мы готовы идти дальше. Мы посетили Ташкент и многие другие города в разных странах. Владимир Владимирович, если вы поддержите, мы готовы масштабировать этот проект на большое количество дружественных стран в рамках ЕАЭС и БРИКС+ вместе с нашими партнерами. Хотели бы попросить вас поручить правительству и главам субъектов Российской Федерации, а также компаниям-партнерам, институтам развития, госкомпаниям вместе с нами реализовать этот проект", - сказал Шкеть.

Президент РФ поддержал эту инициативу. "Я с ними (главами государств - прим. ТАСС) обязательно переговорю, обязательно. <…> Там есть талантливые люди, интересные разработки. Конечно, они заинтересованы не только в том, чтобы что-то покупать в России. Они заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным направлениям. Я уверен, что и по линии фундаментальных исследований тоже. Поэтому совершенно точно ваше предложение будет положительно принято коллегами, с которыми я завтра переговорю", - отметил Путин.