Путин: РФ будет думать, что для нее значит стратегическая стабильность

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. США не удастся одновременно и призывать к стратегическому поражению РФ, и вести диалог по стратстабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Соединенные Штаты и Запад с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой стороны намерены якобы и хотят вести с нами разговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим, - этого не удастся сделать. Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны", - сказал Путин.

Поэтому, указал он, Россия "ничего не отвергает, ни от чего не отказывается, но надо разобраться в том, чего они хотят". "Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ. Этого не будет", - заключил президент.