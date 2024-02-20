Путин заявил, что Россия не прерывала диалог ни по стратстабильности, ни по Украине

Киев сам отказался вести переговоры по указке из Вашингтона и Лондона, заявил президент РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия никогда не была против диалога, в том числе по Украине. Киев сам отказался вести переговоры по указке из Вашингтона и Лондона, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления, я уже сто раз сказал о том, что мы не прерывали диалога, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона, и сейчас об этом прямо, на официальном уровне украинская сторона говорит. Не знаю, зачем они это делают, но говорят публично", - сказал Путин.

Он добавил: "Что касается стратстабильности - мы и здесь никогда не отказывались от диалога".