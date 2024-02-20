Сальдо поздравил жителей Херсонщины с освобождением Крынок

Губернатор отметил профессиональные и героические действия российских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с освобождением Крынок на левобережье Днепра от Вооруженных сил Украины.

Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

"Дорогие земляки, благодаря героическим, слаженным и профессиональным действиям наших военнослужащих село Крынки Алешкинского округа сегодня полностью очищено от противника. Многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тыс. украинских граждан, провалилась. Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано. Слава нашим воинам", - говорится в сообщении.