Замглавы МИД РФ обсудил с представителем сирийской оппозиции ситуацию в республике

Российская сторона подтвердила поддержку конструктивного межсирийского диалога на основе принципов безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР

МОСКВА, 20 февраля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем перспективы межсирийского диалога.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в этой стране на базе резолюции СБ ООН 2254. С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка конструктивного межсирийского диалога на основе принципов безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МИД РФ.