Лавров: отношения РФ и Венесуэлы вышли на устойчивый уровень стратегического партнерства

По словам главы МИД России, обе страны поддерживают друг друга на международной арене

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Отношения Москвы и Каракаса вышли на устойчивый уровень стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Три дня назад мы отметили 167 годовщину межгосударственных связей. Солидная цифра. <…> Отношения у нас за это время вышли на устойчивый уровень стратегического партнерства, по-настоящему дружеские отношения", - отметил Лавров.

По словам российского министра, обе страны поддерживают друг друга на международной арене, а также в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, работа в которой имеет "мобилизующее значение" для тех стран, которые хотят "не страдать от политики Запада".