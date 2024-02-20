Небензя: ООН должна противостоять попыткам США помешать прекращению огня в Газе

Постпред РФ при организации заявил, что "это всего лишь еще одна недобросовестная попытка Вашингтона оттянуть время в интересах Израиля и дать ему возможность окончательно решить палестинский вопрос"

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. ООН должна противостоять США в их попытках помешать прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Это всего лишь еще одна недобросовестная попытка Вашингтона оттянуть время в интересах Израиля и дать ему возможность окончательно решить палестинский вопрос", - сказал он.

"Наша общая задача - помешать этим замыслам и добиться справедливого мира между Израилем и Палестиной на основе решений Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН. Давайте вместе ее решать. Возможно, когда-то и у наших американских коллег наконец-то проснется совесть", - заключил Небензя.

Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Алжиром проект резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Таким образом, Соединенные Штаты единственными выступили против резолюции.