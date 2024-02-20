Лавров: в Венесуэле заработает второй центр открытого образования на русском языке

Глава МИД РФ отметил, что также планируется возобновление деятельности российского центра науки и культуры в Каракасе

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. На острове Маргарита в Венесуэле планируют открытие второго образовательного центра на русском языке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"В сентябре в 2023 году в Каракасе начал работать центр открытого образования с преподаванием ряда предметов на русском языке. Планируем такой же центр с согласия венесуэльских коллег открыть на острове Маргарита. И в наших ближайших планах возобновление деятельности российского центра науки и культуры в Каракасе", - указал министр.

Ранее Лавров сообщал, что Россия в связи с высоким интересом граждан Венесуэлы к обучению в высших учебных заведениях РФ приняла решение в два раза повысить для них квоту стипендий на предстоящий учебный год.

Глава МИД РФ также добавил, что интерес Москвы вызывает "планируемое участие венесуэльских исполнителей в готовящемся в ноябре этого года международном конкурсе песни "Интервидение".