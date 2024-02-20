Сотрудничество РФ и Таджикистана все более актуально на фоне угроз из Афганистана

Атташе по вопросам обороны при посольстве России в Душанбе Вячеслав Хлестов отметил, что РФ оказывает помощь и содействует повышению боевого потенциала вооруженных сил республики

ДУШАНБЕ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Таджикистана в военной сфере приобретает все большую актуальность на фоне угроз, которые исходят с территории Афганистана. Российская военная база в республике является надежным гарантом безопасности, заявил атташе по вопросам обороны при посольстве России в Душанбе контр-адмирал Вячеслав Хлестов.

"На фоне исходящих из Афганистана угроз все большую актуальность приобретает российско-таджикское военное и военно-техническое сотрудничество. Его важнейшим компонентом является дислокация на территории республики 201-й российской военной базы, которая служит надежным гарантом безопасности на южных рубежах ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС)", - сказал он на приеме посольства РФ, посвященном Дню защитника Отечества.

Он отметил, что Россия оказывает помощь и содействует повышению боевого потенциала вооруженных сил Таджикистана. "Сегодня это особенно важно, приходится констатировать, что современная международная обстановка характеризуется нестабильностью и ростом конфликтного потенциала, вызванного безостановочным расширением Североатлантического блока, военным освоением альянсом территорий вблизи границ государств - членов ОДКБ, игнорированием выдвинутых Россией ключевых предложений по гарантиям безопасности", - сказал Хлестов.

Атташе поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов конфликта в Афганистане, а также тех, кто встретит праздник на боевом посту. "Особенно символично, что 23 февраля празднуется и День вооруженных сил Республики Таджикистан. В наших странах каждая семья так или иначе связана с армией, у нас немало военных династий, вместе мы не раз давали сокрушительный отпор врагу и, выдерживая тяжелейшие испытания, внесли решающий вклад в победу над фашизмом", - сказал он, поздравив военных республики с наступающим праздником.

На мероприятии присутствовали посол России в Душанбе Семен Григорьев и сотрудники дипломатического представительства, а также дипломаты и военные атташе дружественных России стран в Таджикистане. Перед участниками мероприятия выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, которые во второй раз проводят гастроли в Таджикистане, приуроченные к Дню защитника Отечества и Дню вооруженных сил Таджикистана.