Традиционные ценности и "время России". Заявления Путина на форуме в Москве

Россия становится "более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе", заявил президент РФ Владимир Путин на выставке, проходящей в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Тем не менее, как отметил глава государства, еще есть ряд вопросов, над которыми еще нужно активно работать.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина.

О послании Федеральному собранию

Послание Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля, - "это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет".

"Время России"

В настоящий момент Россия переживает "особое время": "И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач, для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития". Перед страной стоят задачи в области обеспечения безопасности, экономического развития, экономического суверенитета, решения социальных задач, и "по каждому из этих стратегических направлений движение есть".

"Это время России!" Страна "качественно меняется изнутри". Попытки недоброжелателей изолировать и ограничить Россию провалились: "Это уже понятно, это очевидно".

О традиционных ценностях

У России "все больше и больше сторонников во всем мире появляется", особенно в сфере традиционных ценностей: "Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности".

При этом в стране "толерантно достаточно" относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации: "Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает".

О привлечении специалистов

В Россию нужно привлекать высококвалифицированных специалистов, но "наши миграционные службы пока до этого не доросли", в этом вопросе "есть над чем работать".

Прибывающие в страну трудовые мигранты должны учить русский язык и следовать местным традициям, "даже в региональном разрезе".

Об уровне безработицы

Дефицит рабочей силы в России составляет 2,5 млн человек, а безработных "где-то 450-460 тыс.". Строительный сектор и промышленность готова нанимать сотни тысяч человек.

Об уровне рождаемости

Лучший способ решения "всех проблем, особенно в области трудовых отношений и решения проблемы дефицита рабочих рук, - это повышение рождаемости". По этому пути "мы, безусловно, идем". Будет наращиваться деятельность государства "по поддержке семьи, материнства, детства".

Нужно "на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать и психологически, и по линии различных специалистов".

О контактах с зарубежными партнерами

В Казани 21 февраля стартуют Игры будущего - международный мультиспортивный турнир. На церемонии открытия будут присутствовать лидеры Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Иностранные коллеги "заинтересованы не только в том, чтобы что-то покупать в России", а в том числе и "в совместной работе по высокотехнологичным направлениям".

В частности, Москва будет продолжаться контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ по "поводу того, чтобы пустыни превращать в черноземы".

О борьбе с изменением климата