Лавров заявил о готовности РФ содействовать диалогу правительства и оппозиции Венесуэлы

Министр иностранных дел России отметил, что помощь окажут в той степени и в тех формах, в которых заинтересовано законное правительство боливарианской республики

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Россия готова продолжать сопровождать диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы в той степени, в которой заинтересовано законное правительство страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Что касается вопроса о том, готовы ли мы продолжать сопровождать диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией: ответ заключается в том, что мы готовы содействовать в той степени и в тех формах, в которых заинтересовано законное правительство боливарианской республики", - сказал он.

"Это наша твердая позиция, она никогда не менялась, и она остается в силе", - добавил глава МИД РФ.