Захарова заявила, что санкционные войны Запада убивают саму природу международного права

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на комментарий МИД Южной Кореи по поводу "российских автомобилей в КНДР"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала всем борцам за "международно-правовую чистоту" осмыслить в первую очередь, как санкционные войны Запада убивают саму природу международного права и лишают продуктов питания и медикаментов множество людей по всему миру.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на комментарий МИД Южной Кореи по поводу "российских автомобилей в КНДР".

"Если у Сеула есть вопросы по поводу "соблюдения ооновских санкций" в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН. Кстати, заодно всем комитетом обсудим 12 с лишним тысяч незаконных санкций в отношении России и санкционные войны Запада, которые убивают саму природу международного права, - подчеркнула Захарова. - Думаю, будет правильно задать поборникам международно-правовой чистоты вопрос, какой ущерб наносят незаконные санкции людям по всему миру, когда они из-за санкционных войн Запада не могут получить продукты питания, медикаменты, вакцины".

Кроме того, как отметила дипломат, любопытно прояснить, какое давление оказывает Вашингтон на Сеул, чтобы добиться нарушения законно ведущихся торговых отношений с другими странами.