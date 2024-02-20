Путин назвал главу Крыма "пробивным человеком" и пожелал ему удачи

Президент России отметил, что Сергей Аксенов с большой пользой работает для своего региона

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов - "пробивной человек", который с большой пользой работает для своего региона. Такую характеристику руководителю республики дал президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад Аксенова на совещании по программе капремонта школ.

Аксенов рассказал главе государства, что в Крыму полностью ликвидирована очередь в детские сады, строятся новые школы и дошкольные учреждения.

"Что касается детских садов, я знаю, что в значительной степени это ваша инициатива - там и поддержка, конечно, из федерального центра, но вы человек пробивной очень, я знаю, и с пользой работаете для Крыма, - отметил Путин. - Надеюсь , что вот с таким же настроем работа будет продолжаться дальше". "Желаю вам тоже успехов", - заключил президент.

Глава Крыма уточнил, что за 10 лет через программу капремонта прошло 821 учебное учреждение, также построены девять новых школ и 163 детских сада. "При Украине этим не занимались в принципе никогда. Сейчас у нас точно так же педагоги из новых регионов проходят переподготовку, получают в том числе методическую поддержку", - добавил Аксенов.

Сергей Аксенов возглавляет Крым с 2014 года - с самого момента воссоединения региона с Россией. В Крыму, как и ряде других регионов, 8 сентября 2024 года пройдут выборы в законодательное собрание - Государственный совет, депутаты которого избирают главу республики.