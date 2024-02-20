Посольство во Франции ожидает активного участия соотечественников в выборах президента РФ

В российской дипмиссии отметили, что избирательные участки во Франции будут организованы 17 марта на базе посольства в Париже, генконсульств в Страсбурге и Марселе, а также канцелярии России в Вильфранш-сюр-Мер

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции рассчитывает на активное участие соотечественников на предстоящих в марте выборах президента России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии в Париже.

"Активно задействуем имеющиеся у нас информационные ресурсы, в том числе соцсети, для оповещения проживающих здесь российских граждан о возможностях принять участие в голосовании на выборах президента России. Будем рады видеть наших соотечественников на избирательных участках", - подчеркнули в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что избирательные участки во Франции будут организованы 17 марта на базе посольства в Париже, генконсульств в Страсбурге и Марселе, а также канцелярии России в Вильфранш-сюр-Мер (департамент Прованс - Альпы - Лазурный берег). "Российские граждане, проживающие в Монако, смогут проголосовать на любом из этих участков", - указали в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях.

"Со своей стороны, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, прорабатываем необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании", - добавили в дипмиссии.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что на территории России голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.