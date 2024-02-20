Путин проводит встречу с главой Минсельхоза РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздно вечером во вторник принял в Кремле министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Это мероприятие стало продолжением плотной рабочей программы главы государства.

Сегодня днем Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и обсудил с ним, в частности, освобождение Авдеевки и Крынок. После этого президент посетил форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", где обсудил инициативы, направленные на всестороннее развитие страны, и осмотрел выставку отечественных брендов. Вечером в формате видеоконференции Путин провел совещание по программе капремонта школ.