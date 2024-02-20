РФ завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы завершили поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента. <…> В общей сложности 200 тыс. тонн мы доставили в качестве гуманитарной помощи на Африканский континент", - сказал министр.

Поставки были осуществлены совместно с "Объединенной зерновой компанией" при содействии МИД РФ и Минтранса. "Первое судно вышло еще 7 ноября прошлого года. Среднее время в пути каждого судна составило примерно 30-40 дней. Последнее судно пришло в Сомали в конце января, и 17 февраля была уже завершена его разгрузка", - рассказал Патрушев.

В результате в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тыс. тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику по 50 тыс. тонн. "Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной, на самом деле, осуществлялась впервые", - подчеркнул он.

Россия в 2023 году экспортировала более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В 2023 году мы продали за рубеж более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Для России это абсолютный рекорд. Это я сейчас говорю про 2023 год. Большую часть объема у нас составили пшеница, кукуруза и ячмень", - сказал Патрушев.

Он также отметил, что Россия по торговле пшеницей продолжает удерживать первое место в мире и выступает главным поставщиком данной культуры в такие страны, как Египет, Турция, Саудовская Аравия, Индия и Китай.

"Несмотря на значительное снижение мировых цен, наши доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти. Соответственно, в 2023 году выручка составила $43,5 млрд, что на $1,5 млрд превышает показатель по экспортной выручке 2022 года", - добавил министр.

"У нас увеличивается и ассортимент продукции. Помимо зерна значимыми позициями для нас стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия. Таким образом, по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом стабилизирующим поставщиком. Мы продолжаем наращивать свои поставки по практически всей номенклатуре продуктов за рубеж", - отметил Патрушев.

По его словам, на сегодняшний день более 150 государств закупают российское продовольствие. "Сейчас 90% всей нашей продукции направляется в дружественные нам страны", - отметил министр.