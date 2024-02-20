Лавров: РФ как председатель БРИКС будет способствовать сближению Венесуэлы с объединением

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. России известно о заинтересованности Венесуэлы в сближении с БРИКС, РФ как председатель в объединении будет этому способствовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.

"Знаем о заинтересованности наших венесуэльских друзей в сближении с БРИКС, и Россия как председатель в текущем году будет этому способствовать", - сказал он.

Председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января текущего года в БРИКС состоят 10 стран.

Девиз российского председательства в объединении - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".