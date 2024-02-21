Кабмин обсудит сокращение выбросов парниковых газов и другие темы

Правительство также рассмотрит законопроект, направленный на организацию общего, среднего и профессионального образования несовершеннолетних заключенных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании обсудит реализацию проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и другие темы.

Так, на заседании рассмотрят создание правовых оснований для реализации в России климатических проектов, которые должны обеспечить сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.

В повестку также включен проект о наделении Минтруда РФ полномочиями по определению порядка выплат безработным гражданам социальных пособий и по формированию индивидуального плана содействия занятости. Ведомство будет наделено полномочиями по созданию, ведению и хранению личных дел граждан и учетных дел работодателей в электронной форме, а также полномочиями по утверждению формы справки о начисленной зарплате для назначения доплаты детям-сиротам.

В числе прочего будет обсуждаться проект, который направлен на организацию общего, среднего и профессионального образования несовершеннолетних заключенных.

Кабмин также планирует обсудить на заседании и другие темы.