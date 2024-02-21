Госдума обсудит повышение эффективности контроля Росгвардией за оружием

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о праве Росгвардии создать собственные государственные информационные системы (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны и денонсацию еще советского соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Законопроект о праве Росгвардии на создание ГИС был внесен на рассмотрение Госдумы главами комитетов палаты по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном и Василием Пискаревым. В проекте предлагается отнести к полномочиям Росгвардии создание, развитие и эксплуатацию ГИС. Кроме того, закон предлагается дополнить новой статьей, которая регламентирует работу трех ГИС - в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Как отмечал ранее Хинштейн, новые нормы необходимы, так как "только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное, надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК".

Госдума также обсудит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанного в советское время между правительством СССР и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве 25 мая 1956 года.

Как указывается в пояснительной записке, соглашение имеет "преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют".

Отмечается также, что, учитывая решение Великобритании 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация документа "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации". Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.