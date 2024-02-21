В Госдуму внесут законопроект об установлении Дня участника СВО

Согласно пояснительной записке, установление памятной даты позволит, в частности, подчеркнуть особую роль участников специальной военной операции в истории современной России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении памятной даты 24 февраля - Дня участника специальной военной операции (СВО). Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив новую памятную дату 24 февраля - День участника СВО.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, добавил автор документа.