Захарова заявила, что сотрудникам Госдепа только предстоит заслужить обращение "люди"

Официальный представитель МИД России отметила, что обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа" казалось проблематичным уже давно

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудникам Госдепартамента только предстоит заслужить обращение "люди", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию госсекретаря США Энтони Блинкена о не рекомендуемых американским дипломатам "проблемных" словах "мать", "отец", "муж" и "жена".

"Согласно методичке, обращение "дамы и господа" теперь считается американским правительством "обидным". Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: "все", "люди", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг", "партнер", - написала дипломат в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России отметила, что, учитывая "кровавый вклад" многих американских дипломатов в мировые конфликты, к ним и ранее было проблематично обращаться "дамы и господа", независимо от их "нестабильной гендерной принадлежности".

"А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", - добавила Захарова.