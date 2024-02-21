Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД G20

У министра иностранных дел России запланирован насыщенный график двусторонних встреч, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в финальную точку рабочего турне по странам Латинской Америки - Бразилию, где состоится двухдневное заседание глав МИД G20. До этого он посетил Кубу и Венесуэлу. Правительственный борт прилетел из Каракаса в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, на полях министерского заседания Группы двадцати у Лаврова запланирован насыщенный график двусторонних встреч. По ее словам, глава МИД РФ в своем выступлении на мероприятии развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению мировых проблем.