Лавров на полях G20 планирует встретиться с главами МИД Мексики, ЮАР и Турции

Планируются также встречи с коллегами из Боливии, Бразилии и Египта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель МИД РФ Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро планирует провести встречи с коллегами из Боливии, Бразилии, Египта, Мексики, Турции и ЮАР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики, ЮАР. Прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча с главами МИД Египта, Боливии. И это еще неполный список", - сказала дипломат.

Ранее Лавров прибыл в финальную точку рабочего турне по странам Латинской Америки - Бразилию, где состоится двухдневное заседание глав МИД G20. До этого он посетил Кубу и Венесуэлу.

Как ранее отмечала Захарова, глава МИД РФ в своем выступлении на мероприятии развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению мировых проблем.