Эксперт: освобождение Крынок обнулило шансы ВСУ на наступление на херсонском направлении

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что ВС РФ держат плацдарм, с территории которого ВСУ планировали дальнейшие наступательные действия

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Освобождение Крынок в Херсонской области российскими войсками делает практически невозможными успешные наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Такое мнение ТАСС выразил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Самое главное, что мы держим плацдарм, с территории которого Вооруженные силы Украины планировали, нарастив его резервами и расширив, дальнейшие наступательные действия против российских военных. Поэтому в принципе ликвидация этого плацдарма - это показатель того, что шансы Украины на какие-либо наступательные действия, которые могли бы окончиться успехом, сегодня обнулены", - подчеркнул эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок в Херсонской области. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову глава Минобороны отметил, что освобождение Крынок фактически ставит точку в украинском контрнаступлении.

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление все новых бойцов, причем хорошо подготовленных. 14 декабря прошло года глава российского государства заявил, что присутствие ВСУ в районе Крынок скоро закончится.