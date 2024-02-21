Лавров заявил, что США в любом случае рассматривают РФ как противника и угрозу

Прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Представители правящей элиты США вне зависимости от партийной принадлежности рассматривают Россию как противника и угрозу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

"Россия рассматривается правящей элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза. Прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений", - отметил Лавров. "У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ", - добавил министр иностранных дел РФ.

"Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России, - подчеркнул Лавров. - Об этом на днях в телеинтервью заявил президент России Владимир Путин".