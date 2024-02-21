Лавров: говорить о перспективах восстановления отношений РФ со странами ЕС не приходится

Глава МИД РФ отметил, что страны Евросоюза сами себе навязали вражду с Россией

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза сами себе навязали вражду с Россией, учитывая настрой Брюсселя, говорить о перспективах восстановления отношений сейчас не приходится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

"Вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами. Им и решать, что делать с этим выбором. Учитывая настрой Брюсселя нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений Москвы с европейскими странами в ближайшем будущем.

По словам Лаврова, если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, Россия их изучит. "Определяться будем, исходя из наших национальных интересов", - добавил он.