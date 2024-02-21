Лавров заявил, что Россия открыта для урегулирования по Украине мирным путем

Глава МИД РФ заявил, что в Киеве и на Западе зациклены на продвижении "формулы" Владимира Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия открыта для урегулирования по Украине мирным путем, но Запад и Киев зациклены на продвижении неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

"Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путем. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении "формулы" Владимира Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую, - отметил министр. - Для начала Киеву предстоит отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввел сам для себя".

"Ценим настрой Бразилии содействовать политико-дипломатическому урегулированию. В апреле 2023 года президент Бразилии Лула да Силва предложил создать "группу друзей урегулирования", - сказал Лавров. - Мы внимательно отнеслись к инициативе бразильских друзей".