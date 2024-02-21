Вершинин, генсек UNCTAD и эксперты ООН обсудили реализацию меморандума Россия - ООН

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности с упором на значительную долю российского экспорта сельхозпродукции и удобрений в общемировых объемах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на консультациях с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен и экспертами ООН обсудили обеспечение реализации меморандума Россия - ООН, в частности восстановление беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях санкций.

"Было продолжено подробное обсуждение вопросов обеспечения реализации действующего до 2025 года меморандума Россия - ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Особое внимание уделялось задачам восстановления беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях незаконных односторонних санкций США, ЕС и Великобритании", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедших 19 февраля консультаций.

В дипведомстве отметили, что стороны также обменялись мнениями "по текущей ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности с упором на значительную долю российского экспорта сельхозпродукции и удобрений в общемировых объемах".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.