Лавров заявил, что члены БРИКС представляют разные политсистемы и религии

Однако в рамках объединении они равны, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны-участники БРИКС представляют разные политические системы и религии, но в рамках объединении они равны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

"Укрепление потенциала и роли БРИКС в мировых делах - наш приоритет. В рамках объединения осуществляется равноправное взаимодействие стран, представляющих различные экономические и политические системы, религии и макрорегионы", - заявил Лавров.

По его словам, международный авторитет БРИКС неуклонно растет. "Пополнение пятью новыми участниками с 1 января этого года - тому подтверждение. БРИКС - одна из опор многополярного мира", - добавил министр.

Он указал, что с 1 января Россия председательствует в БРИКС. Кроме того, в программе на 2024 год запланировано более 200 мероприятий. "Будем содействовать органичной интеграции новых участников в работу объединения", - подчеркнул Лавров.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января 2024 года в БРИКС состоит 10 стран.

Девиз российского председательства в объединении - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".