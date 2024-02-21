Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 2,75 млн человек

Еще 1,25 млн заявлений поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали уже 2,75 млн человек. Еще 1,25 млн заявлений поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 млн заявлений. Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 млн 750 тыс. заявлений. Более 1 млн 250 тыс. заявлений подано нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", - сказала Памфилова.

Заявки на оба вида голосования принимаются до 11 марта.