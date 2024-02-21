Более 280 тыс. членов УИК обошли 20 млн домохозяйств в преддверии выборов президента РФ

В общей сложности в стране около 50 млн домохозяйств, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 280 тыс. членов участковых избирательных комиссий в рамках подомовых обходов перед выборами президента РФ обошли с 17 февраля почти 20 млн домохозяйств. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

Информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые, оно охватывает 88 регионов.

"С 17 февраля наши члены УИК из 88 регионов начали адресное информирование <...> Более 280 тыс. наших коллег из участковых избирательных комиссий обошли уже сейчас почти 20 млн домохозяйств. Что такое домохозяйства? Это семья живет, дом, квартира. У нас в общей сложности их около 50 млн. Так вот, они уже 20 млн обошли", - сказала Памфилова.