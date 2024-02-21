Замглавы МИД РФ обсудил в Мьянме перспективы диалога РФ - АСЕАН

Стороны подтвердили совпадение подходов двух стран по актуальной глобальной и региональной проблематике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД России Андрей Руденко во время визита в Мьянму провел консультации о перспективах диалога РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также двустороннего взаимодействия Москвы и Нейпьидо в некоторых сферах, включая туристические обмены. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Руденко был принят заместителем министра иностранных дел Мьянмы Лвин У, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Тан Свеем.

"В ходе обмена мнениями по двусторонней тематике выражено обоюдное удовлетворение достигнутым уровнем доверительного политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях", - отметили в МИД РФ.

"Подчеркнута важность продолжения плотной совместной работы по укреплению договорно-правовой базы, углублению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере образования и туристических обменов, - указали в министерстве. - Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в том числе с учетом предстоящего перехода к Мьянме обязанностей координатора диалога Россия - АСЕАН".

Стороны подтвердили также совпадение подходов двух стран по актуальной глобальной и региональной проблематике, обоюдную нацеленность на дальнейшую координацию усилий на многосторонних и региональных площадках в целях упрочения основ многополярности, укрепления позиций стран глобального Юга.