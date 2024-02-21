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Выборы президента России - 2024

В Таджикистане откроют шесть участков на выборах президента РФ

Из них два предназначены для голосования граждан России, еще четыре будут работать для российских военных, проходящих службу на территории республики

ДУШАНБЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Два избирательных участка в Душанбе и Худжанде в Таджикистане откроют для голосования граждан России на выборах президента РФ в марте, еще четыре будут работать для российских военных, проходящих службу на территории республики. Об этом сообщил ТАСС посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

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Как пояснил дипломат, "для проживающих в республике российских граждан, желающих принять участие в голосовании", будут образованы "избирательный участок в здании Консульского отдела посольства по адресу: город Душанбе, улица Абу Али ибн Сино, дом 29/31, и избирательный участок на территории Генерального консульства России в городе Худжанде, на улице Сырдарьинская, дом 21". "Кроме того, дополнительно будут открыты четыре избирательных участка для российских военнослужащих и членов их семей", - сказал Григорьев.

По словам посла, принять участие в выборах сможет большое количество граждан. "По состоянию на декабрь 2023 года на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тыс. российских граждан. При этом напомню, что в настоящее время постановка на консульский учет является делом добровольным. Это означает, что еще большое количество проживающих здесь граждан России могут воспользоваться своим конституционным правом на участие в выборах", - сказал дипломат.

Также он отметил, что рассчитывает на высокую явку. "Полагаю, что явка здесь будет достаточно высокой, сопоставимой с выборами [президента России] 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские граждане, зарегистрированные в Таджикистане, не смогут проголосовать онлайн. "Нет, такой вариант голосования возможен только для российских граждан, проживающих на территории Российской Федерации", - сказал Григорьев.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

  

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