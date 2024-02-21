Богданов и посол Кувейта обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Кувейта в Москве Рашедом аль-Адвани развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в районе Красного моря и Персидского залива.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялось также предметное обсуждение ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, районе Красного моря и Персидского залива".

Встреча прошла по просьбе кувейтской стороны.