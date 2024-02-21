Замглавы МИД РФ подтвердил готовность Москвы содействовать восстановлению мира в Судане

Сергей Вершинин также обсудил с личным посланником генсекретаря ООН по Судану Рамтаном Ламамрой обстановку "на земле" с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече в Москве с личным посланником генсекретаря ООН по Судану Рамтаном Ламамрой обсудил текущую обстановку в этой стране и подтвердил готовность России содействовать восстановлению мира в Судане.

"Была отмечена важность координирующей роли ООН при соблюдении принципов непредвзятости и нейтральности. С российской стороны подтверждена готовность содействовать восстановлению мира в Судане", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили текущую обстановку "на земле" "с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления инклюзивного межсуданского диалога с привлечением всех влиятельных политических сил и этноконфессиональных групп Судана". "Особое внимание было уделено усилиям ООН на суданском направлении, а также последним контактам Ламамры с суданцами, ведущими международными и региональными игроками", - отметили в дипведомстве.