Посольство обеспечит безопасность на участках в ходе выборов президента РФ в Таджикистане

Посол России в Душанбе Семен Григорьев отметил, что планируется информировать россиян в республике о предстоящих выборах

ДУШАНБЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Таджикистане примет меры для обеспечения безопасности на избирательных участках во время выборов президента России в марте, а также проинформирует проживающих в республике граждан РФ о предстоящем голосовании. Об этом сообщил ТАСС посол России в Душанбе Семен Григорьев.

"Вопросы безопасности выборов стоят на первом месте. Примем все меры для спокойного, беспрепятственного и безопасного голосования российских граждан. Традиционно рассчитываем в этом деле на содействие властей страны пребывания", - сказал он.

Дипломат отметил, что планируется информировать граждан России в республике о предстоящих выборах. "Конечно же, посольство в полном объеме проинформирует российских граждан, проживающих на территории республики, о деталях проведения выборов президента России. Планируем довести необходимую информацию до избирателей с помощью СМИ, а также через медиаресурсы российских заграничных учреждений", - пояснил Григорьев.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Таджикистане откроются два избирательных участка для граждан РФ - в консульском отделе посольства в Душанбе и в генконсульстве в Худжанде - и еще четыре для российских военных.