21 февраля, 09:36
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев

Советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что заминированные тела также обнаружили на дороге, по которой ВСУ уходили из города

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские войска заминировали тела сослуживцев при выходе из Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Авдеевке продолжаются мероприятия по осмотру и дозачистке города. Наши штурмовые подразделения несколько часов назад обнаружили сразу несколько частных домов, в которых были найдены тела украинских солдат. При их осмотре оказалось, что они заминированы", - сказал Кимаковский. По его данным, заминированные тела также обнаружены на дороге, по которой ВСУ уходили из Авдеевки.

О "ловушках" в виде заминированных тел украинских солдат в беседе с ТАСС рассказали и бойцы одного из штурмовых подразделений. Они уточнили, что, судя по характеру минирования, процедура проводилась спешно.

19 февраля командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ организовали в Авдеевке плотное минирование, в основном используя вооружение советского производства, но также применяя и натовские образцы. 20 февраля Кимаковский информировал, что саперы обезвредили в Авдеевке почти 400 мин и растяжек. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине