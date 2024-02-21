Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Глава государства посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан сегодня посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

В завершение осмотра президент коротко пообщался с экипажем ракетоносца и пожал руки пилотам.

В кабину одного из самолетов - за штурвал - Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. "[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России", - подчеркнул Путин.

Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

О заводе

КАЗ был основан в 1922 году, является филиалов АО "Туполев" - ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Казанский авиационный завод - головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".

Важнейшие направления работы Казанского авиазавода - выполнение гособоронзаказа и увеличение производства гражданской техники.

Предприятие обеспечивает серийное производство, модернизацию, ремонт, послепродажное обслуживание и поддержку эксплуатации военной и гражданской авиационной техники, в том числе производство и техобслуживание самолета Ту-160, капитальный ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160 и Ту-22М3, производство перспективных образцов авиационной техники. На предприятии также реализуются мероприятия по увеличению выпуска самолетов Ту-214 до 20 единиц в год на общую стоимость 92 млрд рублей.

Основными заказчиками предприятия являются Минобороны, специальный летный отряд "Россия", ФСБ, МЧС, российские авиакомпании. Численность сотрудников в 2023 году составила 8,4 тыс. человек.