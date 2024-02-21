Генконсульство Киргизии открылось в Казани

Открытие дипломатической миссии прошло в рамках рабочего визита президента республики Садыра Жапарова в Республику Татарстан

БИШКЕК, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия генерального консульства Киргизии состоялась в Казани. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"21 февраля в городе Казани состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства Кыргызской Республики. Открытие дипломатической миссии прошло в рамках рабочего визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Татарстан, проходящего 20-21 февраля", - говорится в сообщении.

Участие в церемонии в том числе приняли глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и завотделом внешней политики администрации президента республики Муратбек Азымбакиев, а также представители российской стороны.

Отмечается, что в консульский округ "включены территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовии, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области".

Президент Киргизии прибыл в Казань 20 февраля по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Сегодня в столице Татарстана планируется встреча руководителей двух государств.