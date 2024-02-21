Рогов: ВСУ перебрасывают технику и военнослужащих в район Работина и Вербового

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы продвигаются вперед на этом участке линии боевого соприкосновения, но речь не идет об отходе украинских подразделений с позиций

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепление из-под города Орехова, подконтрольного Киеву, в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБами", - сказал он.

По его словам, российские силы продвигаются вперед на этом участке линии боевого соприкосновения, но речь не идет об отходе украинских подразделений с позиций. "Идут упорные бои, противник хорошо окопался", - отметил собеседник агентства.

Ранее Рогов сообщил, что силы РФ ежедневно берут в районе Работина по несколько опорных пунктов украинских подразделений, чьи потери растут. Активные действия российских войск, по его словам, грозят ВСУ потерей Работинского выступа.