Володин призвал министров к открытому диалогу с депутатами Госдумы

Спикер палаты отметил, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральным министрам необходимо выстраивать открытый диалог с депутатами Госдумы для эффективной работы, заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Он обратился к полномочному представителю правительства РФ в Думе Александру Синенко в связи с жалобами депутатов на невозможность организовать встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

"Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов. У нас легче дозвониться до президента, чем до министров. Руководители фракций постоянно бывают у президента, встречаются с руководителем его администрации, с председателем правительства", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

В ходе пленарного заседания депутат фракции КПРФ Сергей Обухов поднял вопрос о "невозможности записаться на прием" к Фалькову или его заместителям. По его словам, он написал соответствующую просьбу 7 февраля, но она осталась без конкретного ответа. Об аналогичной проблеме сообщила и депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ).

Володин предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства в Госдуме, запланированного на апрель. По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".

"Просьба большая - передайте эти слова, либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - отметил Володин, обращаясь к Синенко. Спикер Госдумы также напомнил, что "не за горами то время, когда министру надо будет назначаться". "И эти вопросы будут обсуждаться здесь, в Государственной думе", - добавил Володин. Синенко в свою очередь заявил, что свяжется с министром и донесет "обеспокоенность депутатов".

По закону, правительство РФ слагает полномочия перед вновь избранным президентом России. Председатель правительства РФ, назначенный президентом после утверждения Госдумой, представляет депутатам кандидатуры федеральных министров для утверждения и последующего назначения президентом РФ.