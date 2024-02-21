МИД РФ заявил, что неонацисты торгуют документами погибших российских военных

Это не останется без ответа, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские неонацисты не гнушаются приторговывать документами погибших российских военнослужащих, это не останется без ответа, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения, занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом.

"Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, - паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным", - указала Захарова. "Уверены, что правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников. Столь вопиющее святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

По словам Захаровой, отмеченные факты подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. "Все они обязательно будут выполнены", - заверила дипломат.